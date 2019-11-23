Монтевидео, , 08:35 — REGNUM Министр иностранных дел Уругвая Родольфо Нин Нова заявил, что переворот в Боливии напоминает ему колонизацию, поскольку в основе кризиса лежит презрение белого меньшинства к индейскому большинству. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

В рамках предвыборной кампании коалиции «Широкий фронт» Новоа рассказал, что происходящее в Боливии выглядит для него как «акт реставрации колониальной власти».

Дипломат заверил, что Уругвай считает правительство Жанин Аньес нелегитимным, и напомнил, что боливийский парламент так и не принял отставку Эво Моралеса.

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