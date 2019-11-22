22 ноября 2019 | Время чтения 6 мин

Основные темы прошедшей недели продолжали вращаться вокруг пакета законов, которые определят основные векторы развития Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) вплоть до 2035 года. При этом времени на их принятие остается все меньше. Как для исполнителей (обязанных выполнить поручения президента страны), так и для арктических регионов

Валентин Юшкевич, , 15:13 — REGNUM Основные темы прошедшей недели продолжали вращаться вокруг пакета законов, которые определят основные векторы развития Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) вплоть до 2035 года. При этом времени на их принятие остается всё меньше. Как для исполнителей (обязанных выполнить поручения президента страны), так и для арктических регионов (чтобы максимально использовать «окно возможностей»).

Александр Борисов. Арктика

На пресс-конференции, состоявшейся 18 ноября, заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков сообщил, что два профильных ведомства завершили доработку плана мероприятий по развитию Северного морского пути (СМП): Росатом вместе с нами завершил работу над проектом плана развития Северного морского пути до 2035 года. Он на прошлой неделе был доработан и внесён в правительство. Мы этот план поддерживаем», — отметил Александр Крутиков.

Александр Крутиков Minvr.ru

Практически сразу вслед за этим заявлением стало известно о планах Росатома войти в топ-15 крупнейших морских перевозчиков в мире, запустив в 2020 году доставку грузов по СМП и направив на эти цели почти 6,97 млрд долларов. Об этом написали «Ведомости» со ссылкой на имеющуюся у них презентацию госкорпорации. Намереваясь создать достойную конкуренцию Суэцкому каналу, в Росатоме рассчитывают на доставку 72 млн тонн грузов в год, сократив время в пути из Азии в Европу на 10−32%. При том, что сейчас корпорация перевозками не занимается (а только сопровождает суда имеющимися ледоколами), заявление о выходе на пиковое значение выручки в 5,6 млрд долларов к 2026 году выглядит крайне амбициозно. Финансировать проект предполагают за счет собственных средств, банковских кредитов и с помощью реинвестирования денежных потоков проекта (в пропорции 21%, 50% и 29%).

О том, что Арктика в XXI веке становится главной мировой кладовой, а Россия ее основным бенефициаром, напомнила встреча президента Владимира Путина с главой «Русской платины» Мусой Бажаевым. Последний доложил, что после создания совместного предприятия «Арктик палладий» (над которым его компания работает совместно с «Норникелем»), Российская Федерация займёт первое место в мире по производству металлов платиновой группы. Общие инвестиции в СП составят 15 млрд долларов, добыча руды планируется на уровне 21 миллиона тонн в год, выручка — около 7 млрд долларов. Запуск предприятия намечен на 2024 год. Владимир Путин оценил проект как «очень хороший».

Впрочем, Арктика привлекает к себе не только залежами полезных ископаемых. Крупнейшая немецкая туристическая компания Lernidee Еrlebnisreisen GmbН» намеревается открыть новые маршруты на Дальнем Востоке и в Арктике. Важность новости заключается в том, что речь идет не о ставших привычными морских круизах, а о первом масштабном железнодорожном маршруте.

Туризм в Арктике

«В следующем году мы планируем запустить два «арктических» поезда. В перспективе их станет больше. Мы хотим показать нашим гостям белые ночи и полярное сияние. Маршрут первого «арктического» поезда был разработан от Санкт-Петербурга до Никеля Мурманского. Мы планируем в следующем году разнообразить программу с добавлением в программу Архангельска, ночевок в тундре как летом, так и зимой, чтобы поездка стала еще более интересной», — цитирует ИА «Бипорт» исполнительного директора немецкой копании Нурлана Мукаша.

Среди руководителей арктических регионов по числу созданных информационных поводов безусловным лидером недели следует признать главу Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева.

Сначала газета «Коммерсант» сообщила о том, что проект автомобильного моста через реку Лена в районе Якутска получил поддержку Владимира Путина, поскольку «ситуация созрела до реализации» (на сегодня Якутск — единственный из ста крупнейших российских городов, не имеющих круглогодичного наземного транспортного сообщения с «большой землей»). Стоимость трехкилометрового моста и 11 км подходов оценивается в 82,9 млрд руб. (из которых 47,8 млрд руб. — средства из федерального бюджета, 6,4 млрд руб. — из регионального бюджета и 28,6 млрд руб. — частные инвестиции).

Правда, следом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Владимир Путин не обозначил четких сроков проекта строительства моста через Лену. Но сам факт обсуждения проблемы «на самом верху» можно записать якутскому главе в актив.

Завода по сжижению природного газа, проект «Ямал СПГ» Yamallng.ru

Затем Якутия громко прозвучала как арктический регион, давший самое большое число предложений в новую стратегию развития Арктики до 2035 года. «Наиболее активно участвовали жители Мурманской области и Якутии. Ими подано от общего количества предложений 18% и 20% соответственно», — отметил координатор программ по развитию Арктики Александр Стоцкий (всего на цифровую платформу Минвостокразвития поступило 656 предложений из разных регионов страны, из них более 130 идей — из Якутии).

Наконец, обсуждая вопросы реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019−2025 годы, Айсен Николаев отметился громким заявлением: «Строительство многоквартирных домов в Арктике не велось с времён Советского Союза. Поэтому мы начинаем работу практически с нуля. Зачастую говорить о строительной индустрии в Арктике вообще не приходится потому, что её там просто нет. Всё приходится ввозить, иногда вплоть до песка». И уточнил, что сейчас подготовительные работы ведутся в Абыйском, Верхоянском, Нижнеколымском и Среднеколымском районах.

Впрочем, яркие заявления на неделе поступали не только из Якутии. В ходе принятия трехлетнего бездефицитного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа депутаты местного заксобрания назвали его «более чем оптимистичным». На 2020 год он запланирован в объёме 245 млрд рублей, что на 40% больше, чем в уходящем 2019 году. Этот оптимизм стал понятен, когда были озвучены источники дополнительных поступлений, а именно — запуск крупнейших инвестиционных проектов («Ямал СПГ», разработка Мессояхского, Бованенковского, Новопортовского месторождений, строительство нефтеналивного терминала «Ворота Арктики»). По словам председателя комитета по экономической политике, бюджету и финансам заксобрания ЯНАО Виктора Казарина за счет беспрецедентного роста по доходам будут увеличены расходы на социальный блок и сформирован серьезный задел по программам развития.

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев Sakha.gov.ru

Наконец, любопытная новость пришла из мира межрегионального научного сотрудничества. Создатели архангельского научно-образовательного центра (НОЦ) «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования» намереваются подписать соглашение с Мурманской областью. Об этом на совещании с представителями РАН заявил проректор Северного (Арктического) федерального университета (САФУ) Марат Есеев, отметив, что на данный момент ими уже подписано около 46 соглашений о сотрудничестве с крупными научными центрами. Новость примечательна тем, что именно архангелогородцы первыми представили свой НОЦ, обозначив притязания на получение приставки — «международного уровня». При этом ранее ими уже было подписано соглашение с Ненецким АО, власти которого готовы предоставить свою территорию для отработки арктических технологий. В свою очередь, Мурманск начал активно работать над созданием собственного НОЦ после недавнего назначения нового губернатора Андрея Чибиса.