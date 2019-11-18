Москва, , 22:14 — REGNUM Госкорпорация «Росатом» совместно с Минвостокразвития завершила доработку плана мероприятий по развитию Северного морского пути (СМП), сообщил 18 ноября журналистам заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.

Северный морской путь

По его словам, проект плана развития Северного морского пути рассчитан на срок до 2035 года.

«Росатом вместе с нами завершил работу над проектом плана развития Северного морского пути до 2035 года. Он на прошлой неделе был доработан и внесён в правительство. Мы этот план поддерживаем», — сказал Александр Крутиков.

Кроме того, Крутиков пояснил, что в доработанном плане «Росатом» учёл все предложения сотрудников Минвостокразвития.

Как сообщало ИА REGNUM, развитие Северного морского пути является для России стратегически важной задачей, так как через несколько лет этот маршрут может стать самым выгодным путём мировых торговых перевозок.

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