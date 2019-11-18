Москва, , 15:59 — REGNUM Создание совместного предприятия «Арктик палладий» в Норильском промышленном регионе, реализуемого компаниями «Русская платина» и «Норильский никель», приведёт к тому, что Российская Федерация займёт первое место в мире по производству металлов платиновой группы. Об этом сегодня. 18 ноября, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил глава «Русской платины» Муса Бажаев.

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Он уточнил, что в настоящее время процесс создания СП близится к завершению.

«120 тонн — это потенциал производства в год. Это 5860 новых рабочих мест, 40 миллиардов рублей в год налоговых поступлений и социально-экономическое развитие Арктики, — уточнил Бажаев.

Он отметил важность проекта как для региона, так и для России в целом — «это увеличение грузопотока по Северному морскому пути и значительное наращивание экспортного потенциала Российской Федерации».

Запустить предприятие планируется в 2024 году. Общие инвестиции составят 15 млрд долларов, добыча руды — 21 миллион тонн в год, выручка в год порядка 7 млрд долларов.

«Очень хороший проект, — подчеркнул Путин. — Окупаемость хорошая, я смотрю. Общие инвестиции — $15 млрд, а чистая прибыль —3700 [млн]. За четыре года с небольшим — полная окупаемость».

Эти показатели глава государства назвал отличными.