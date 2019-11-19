Архангельск, , 20:19 — REGNUM Северный (Арктический) федеральный (САФУ) университет подпишет соглашение о сотрудничестве с Мурманской областью в рамках НОЦ «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования». Об этом на совещании с представителями РАН заявил проректор САФУ Марат Есеев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Программа развития НОЦ «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования» создается в сотрудничестве с пятью действующими НОЦ и теми, которые в настоящее время разрабатываются в других регионах страны, — сообщил проректор. — На данный момент подписано порядка 46 соглашений о сотрудничестве в рамках НОЦ, включая такие крупные научные центры, как Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, НИИ конструкционных материалов «Прометей», НИЦ «Курчатовский институт», Институт океанологии имени П. П. Ширшова РАН. В ближайших планах — подписание соглашений с республикой Коми, Карелией и Мурманской областью. Основное преимущество нашей конгломерации в том, что здесь сосредоточено порядка 70% населения всей Арктической зоны Российской Федерации. И здесь же представлен очень большой научный и экономический потенциал».

Детали сотрудничества с вышеуказанными регионами в рамках архангельского НОЦ пока неясны. Напомним, НОЦ для Арктики при активной поддержке губернатора создают также в Мурманской области. Идея Чибиса составить конкуренцию САФУ обострила его отношения с архангельским губернатором.

Как сообщало ИА REGNUM, одним из главным партнеров архангельского НОЦ является Ненецкий АО — власти региона подписали соглашение о готовности предоставить НОЦ свою территорию для отработки арктических технологий.