Анкара, , 09:37 — REGNUM На сегодняшний день Анкара не рассматривает возможность заключения нового соглашения с Россией о поставках зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф». Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, сообщается на сайте главы государства.

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Калын подчеркнул, что это уже завершённая сделка и в данный момент речи о новом соглашении не идёт. Он напомнил, что в настоящее время процесс поставок С-400 продолжается — будет проведено обучение персонала, предстоит работа по развертыванию систем, выбору места дислокации, настройке программного обеспечения.

Официальный представитель турецкого лидера также заявил, что Анкара сделает «всё возможное, чтобы не допустить» то, что закупка С-400 у России стала проблемой в двусторонних отношениях между Турцией и США,

«На наш взгляд, вопрос С-400 не является проблемой, которая якобы представляет собой экзистенциальную угрозу для программы F-35, её можно решить технически, её также можно решить политически», — подчеркнул Калын.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно контракту, подписанному Турцией и Россией в 2017 году на сумму 2,5 млрд долларов, Москва поставит Анкаре четыре дивизиона ЗРК С-400 «Триумф». Поставки компонентов для первого дивизиона начались 12 июля 2019 года.

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Тогда же Вашингтон принял решение об исключении Анкары из проекта F-35. Однако в сентябре сенатор-республиканец Линдси Грэм сообщил, что США прилагают усилия для возвращения Турции в программу производства истребителей F-35.

Добавим, что в ноябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался от предложения президента США Дональда Трампа прекратить закупки российских комплексов С-400 в обмен на поставки американских систем Patriot. Он отметил, что у Турции «есть определённые стратегические отношения с Россией», от которых страна не может отказаться «из-за Patriot».