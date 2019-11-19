Анкара, , 13:19 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил своему коллеге из США Дональду Трампу, что Анкара не откажется от приобретения российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом турецкий лидер 19 ноября рассказал на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития в Анкаре, передает Anadolu Ajansı.

«Я разъяснил Трампу, как Турция пришла к решению приобрести российские ЗРК. Трамп считает обоснованной позицию Анкары, — цитирует агентство Эрдогана. — Мы сообщили главе Белого дома, что Анкара не сделает шага назад по данному вопросу».

Кроме того, турецкий лидер заявил, что в случае отказа Вашингтона поставить Турции истребители F-35, Анкара найдет альтернативу.

Как передавало ИА REGNUM, намерение Турции приобрести у России комплексы С-400 вызвало жесткую критику со стороны официальных лиц США, включая президента страны. В качестве мер давления в Вашингтоне прибегли к угрозам отказа от поставок, ранее обещанных Турции F-35.