Анкара, , 12:25 — REGNUM Пресс-секретарь президента Турецкой Республики Ибрагим Калын в прямом эфире телеканала TRT прокомментировал визит Реджепа Тайипа Эрдогана в Вашингтон. Он заявил: «Я и советник по нацбезопасности президента США О'Брайан начали работу для разрешения ситуации с российскими ЗРК С-400 и американскими истребителями 5 поколения F-35».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Ибрагим Калын отметил: «Работа будет вестись не в формате НАТО, на уровне двусторонних отношений. ЗРК С-400 могут использоваться обособленно, не будучи интегрированными в оборонные системы альянса. Мы единственная страна НАТО, воюющая с 3 террористическими группировками сразу. Какие же конкретные шаги предприняли в НАТО для нашей поддержки? Операцию «Щит Евфрата», направленную против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Турция начала самостоятельно».

Пресс-секретарь добавил: «На настоящий момент наши потребности в ПВО не закрыты, мы хотим приобрести и американские ЗРК Patriot, которые можно использовать наряду с С-400 без взаимной угрозы. Все договоры уже заключены, наш президент ясно дал понять, что с С-400 на попятную мы не пойдем. Это невозможно».