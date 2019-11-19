Цхинвал, , 18:17 — REGNUM 19 ноября в Цхинвале состоялась встреча сопредседателей Женевских дискуссий с президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым. В ходе встречи обсуждалась ситуация на границе между Грузией и Южной Осетией. Глава государства рассказал о трудностях во взаимодействии с Грузией и призвал международных представителей оказать содействие в налаживании диалога Цхинвала и Тбилиси. Об этом сообщает информагентство «Рес».

Анатолий Бибилов Gov-news.ru

Президент Южной Осетии отметил в беседе с международными представителями, что республика заинтересована в диалоге с Грузией, однако Тбилиси не готов разрешить назревшие проблемы. Бибилов напомнил, что на территории Южной Осетии остается установленный грузинской стороной незаконный блокпост. Президент также отметил, что власти республики решают все проблемы гуманитарного характера на территории Южной Осетии, в том числе в Ленингорском районе, где остаются закрытыми пункты пропуска.

«Мы вынуждены были предпринять ответные шаги по усилению границы и обеспечению безопасности населения. Наши шаги понятны, открыты и недвусмысленны. И мы ждем такой же открытости с другой стороны».

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Глава государства также обратил внимание сопредседателей, что грузинская сторона уже не первый раз осуществляет свои провокации накануне важных событий — встреч в Женеве или же визитов сопредседателей дискуссий. Очередной провокацией, по мнению президента, является попытка гражданина Грузии 9 ноября пересечь госграницу Южной Осетии.

«Я считаю, что это часть общей политики, которую Грузия проводит по отношению к Южной Осетии. Грузии пора понять, что Южная Осетия — это независимое государство, и в этом ключе выстраивать свою работу», — заявил Бибилов.

Президент республики призвал актуализировать повестку дня Женевских дискуссий и добиться подписания меморандума о неприменении силы.

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Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проходят с 2008 года и остаются единственной площадкой для диалога Грузии с Южной Осетией и Абхазией. В переговорах также принимают участие представители России, США, сопредседатели от ООН, ЕС и ОБСЕ. Главная цель дискуссий — достижение соглашения о неприменении силы между Цхинвалом и Тбилиси, Сухумом и Тбилиси. Ближайший 50-й раунд Женевских переговоров пройдет 10−11 декабря 2019 года.

Напомним, ситуация на границе Южной Осетии с Грузией обострилась в конце августа. Цхинвал сообщил о появлении 23 августа в окрестностях села Уиста (Цнелис) Знаурского района республики незаконного грузинского блокпоста и потребовал, чтобы Грузия сняла пост. В Тбилиси на это ответили отказом. Ситуация на границе неоднократно обсуждалась на технических встречах в формате Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ), однако сторонам не удалось прийти к согласию. В начале сентября Южная Осетия временно закрыла пропускные пункты на границе с Грузией, обвинив Тбилиси в эскалации напряженности на ряде участков границы. Цхинвал и Тбилиси периодически обвиняют друг друга в новых провокациях на госгранице.

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