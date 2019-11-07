Тбилиси, , 11:34 — REGNUM Сопредседатели Женевских переговоров призывают власти Южной Осетии немедленно открыть все контрольно-пропускные пункты на «административной границе» с Грузией, которые решением югоосетинских властей были закрыты еще с сентября.

Как говорится в распространенном сопредседателями международных дискуссий в грузинских СМИ специальном заявлении, в последние месяцы отмечается «серьезное ухудшение состояния безопасности на месте, что вызывает у населения чувство страха». По мнению авторов заявления, такое требование основано на изучении настроений обеих сторон.

«Включение всех участников механизма предотвращения инцидентов и реагирования на них показывает беспокойство обеих сторон и поддержку всеми сторонами деэскалации, что приветствуют сопредседатели», — говорится в заявлении.

По оценке сопредседателей, закрытые пропускные пункты обостряют и без того сложную ситуацию на местах и негативно сказываются на пострадавшем в результате конфликта населении.

Для решения вопроса сопредседатели призывают все стороны принимать пропорциональные шаги и всегда учитывать гуманитарные аспекты.

Напомним, что решение о временном закрытии границы с Грузией власти Южной Осетии приняли в начале сентября, обвинив грузинскую сторону в эскалации напряженности на ряде участков границы. Причиной для таких обвинений, в том числе, стало открытие Грузией нового полицейского блок-поста вдоль «административной границы» с Южной Осетией.