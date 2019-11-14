Цхинвал, , 12:40 — REGNUM Сопредседатели международных женевских дискуссий по Закавказью от Евросоюза, ООН и ОБСЕ планируют в ноябре посетить Цхинвал и Сухум. Также участники дискуссий намерены посетить Москву и Тбилиси. Об этом сообщил СМИ спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар.

Клаар рассказал, что одним из основных вопросов, который собираются обсудить сопредседатели, является ситуация на границе Грузии с Южной Осетией, в частности, в районе приграничных сел Чорчана и Цнелис. По словам спецпредставителя ЕС, все участники международных дискуссий в Женеве сходятся во мнении, что необходимо осуществить деэскалацию ситуации на границе.

Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проходят с 2008 года и остаются единственной площадкой для диалога Грузии с Южной Осетией и Абхазией. В переговорах также принимают участие представители России, США, сопредседатели от ООН, ЕС и ОБСЕ. Главная цель дискуссий — достижение соглашения о неприменении силы между Цхинвалом и Тбилиси, Сухумом и Тбилиси.

Напомним, ситуация на границе Южной Осетии с Грузией обострилась в конце августа. Цхинвал сообщил о появлении 23 августа в окрестностях села Уиста (Цнелис) Знаурского района республики незаконного грузинского блокпоста и потребовал, чтобы Грузия сняла пост. В Тбилиси на это ответили отказом. Ситуация на границе неоднократно обсуждалась на технических встречах в формате Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ), однако сторонам не удалось прийти к согласию. Власти Южной Осетии в начале сентября приняли решение о временном закрытии границы с Грузией, обвинив грузинскую сторону в эскалации напряженности на ряде участков границы.

Комитет госбезопасности неоднократно сообщал о стрельбе из Грузии в направлении территории Южной Осетии, о полетах грузинских беспилотников над госграницей Южной Осетии.