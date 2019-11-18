Бишкек, , 19:34 — REGNUM Против бывшего сотрудника госкомитета нацбезопасности Каната Сагымбаева, охранявшего экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, выдвинуты обвинения по статьям «Массовые беспорядки», «Злоупотребление должностным положением» и «Убийство группой лиц», передает «24.kg».

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По словам его адвоката, в рамках возбужденного против Сагымбаева уголовного дела следственные органы намерены провести 16 экспертиз, в том числе баллистическую — для того, чтобы выяснить, не из его ли служебного оружия был убит заместителя командира спецназа «Альфа» Усенбека Ниязбекова во время штурма дома экс-главы государства.

Также адвокат отметил, что Канат Сагымбаев отказался отвечать на вопросы следователей и хранит молчание во время очных ставок.

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