Бишкек, , 10:12 — REGNUM

«Оружие было только у меня, когда ребята — спецназ — пошли на третий этаж, я стрелял пять-шесть раз вверх», — об этом на пресс-конференции заявил бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, пишет «24.kg».

По словам Атамбаева, поскольку во время предпринятого спецназом штурма было темно, он не уверен в том, был ли рикошет или все же попал в кого-то.

«Я не знаю, старался ни в кого из ребят спецназовцев не попадать, но кто-то их все время подталкивал вперед. Я сразу предупреждал, что буду сопротивляться. Открыто говорю, чтобы потом никому из ребят (сторонников экс-президента Атамбаева) это не вешали», — подчеркнул он.

Также бывший глава государства отметил, что оружие, отобранное его сторонниками у бойцов спецназа, сложили на третьем этаже его дома.

«Народ всё сдал, мы никому оружие на руки не даём», — подытожил Алмазбек Атамбаев.

ИА REGNUM напоминает, что накануне, 7 августа, спецназ «Альфа» госкомитета нацбезопасности Киргизии предпринял безуспешную попытку взять штурмом дом бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Сторонники Атамбаева смогли отстоять резиденцию экс-главы государства и не дали спецслужбам арестовать его.

В ходе противостояния и последовавших за ним беспорядков пострадали около 50 человек: погиб от огнестрельного ранения в грудь заместитель командира спецназа «Альфа» Усен Ниязбеков, еще двое силовиков находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии, есть большое количество раненых и получивших различные травмы.