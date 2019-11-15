Избиркомы Белоруссии удаляют независимых наблюдателей
Во время досрочного голосования на минских избирательных участках были удалены пятеро наблюдателей: Евгения Балтрамуна удалили за фото пломбы избирательной урны, Владимира Шило — за разговор с международными наблюдателями, Рогова Андрея — за вызов милиции, Олега Корбана — по просьбе провластных наблюдателей, Анну Толчикову — за передачу журналистам информации о фальсификациях. Об этом со ссылкой на оппозиционную организацию «Движение за свободу» сообщает кампания «Правозащитники за свободные выборы».
Досрочное голосование в Белоруссии: зафиксированы вбросы бюллетеней
Центризбирком Белоруссии не сообщает о серьёзных нарушениях при досрочном голосовании во время парламентской кампании. Зато наблюдатель от гражданской кампании «Право выбора» Юрий Ващинчук снял видео попытки вброса бюллетеней на избирательном участке № 37 в Бресте.
Публикация видео стала поводом для большого скандала, который осветили десятки белорусских изданий и сотни блогов. Личность пытавшейся вбросить бюллетени быстро установили, но отнюдь не правоохранители. Ею оказалась работница госучреждения «Детский сад — начальная школа № 1» Анастасия Куличкова.
Ващинчук утверждает, что заснял на видео пачку бумаг в руках Куличковой. По его словам, он наблюдал похожие ситуации, однако зафиксировать на телефон удалось только этот случай.
«Правозащитники за свободные выборы» опубликовали ряд материалов о фальсификациях и других нарушениях избирательного законодательства во время избирательной кампании. Следком Белоруссии и другие госорганы воздерживаются от комментариев.
Правозащитники рассказали о «загонах» на выборы в Белоруссии
Белорусские правозащитники заявляют принуждении к голосованию в Гродненской области: от руководителей организаций и предприятий, училищ и школ в Слониме и округи Зельвы требуют, чтобы все их сотрудники досрочно проголосовали.
По словам наблюдателя Ивана Бедко, на участке для голосования № 11 в Солнечном ящик для голосования так опечатан, что крышку на несколько сантиметров можно поднимать вверх и бросать сколько угодно бюллетеней. Члены комиссии на это замечание наблюдателя заявили, что ничего ненормального в этом нет.
Свои ожидания от выборов в Белоруссии озвучили и в Евросоюзе. Так, официальный представитель Европейской службы внешних связей Майя Косьянчич напомнила о «высоких стандартах» европейских выборов.
«Как всегда, мы будем внимательно следить за выборами, вы знаете, что наши стандарты, касающиеся выборов, очень высокие. Что касается Белоруссии, то мы ожидаем честных и транспарентных выборов в соответствии с международными стандартами. Когда выборы состоятся, мы отреагируем», — сказала Косьянчич.
На опечатанном избирательном участке в Гродно перевернули флаг
Чудеса происходят на избирательных участках во время досрочного голосования в Белоруссии. В Гродно на избирательном участке №11 за ночь в опечатанном помещении непонятным образом оказался перевёрнут государственный флаг Белоруссии.
Наблюдатели от правозащитных организаций 12 ноября наблюдали государственный флаг Белоруссии висящим перевёрнутым — таким он и остался на ночь, когда помещение опечатали. Утром 13 ноября, когда с кабинета сняли печати, государственный символ находился уже в правильном положении — с зелёной полосой снизу.
Прокурор Минска Сергей Хмарук уже заявил о недопустимости нарушения порядка проведения массовых мероприятий. По его словам, организаторы и участники могут быть привлечены к административной ответственности (ч.1 ст.23.34 КоАП), что влечёт за собой штраф и арест.
«Граждане могут оказаться вовлеченными и в совершение других противоправных действий: неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица государственного органа (организации) при исполнении им служебных полномочий, мелкое хулиганство. За это также предусмотрены соответствующие меры ответственности», — сказал Хмарук.
Согласно официальным данным ЦИК Белоруссии, окружными комиссиями зарегистрировано 558 кандидатов на 110 мест в Палате представителей (нижняя палата белорусского парламента) Национального собрания страны седьмого созыва.