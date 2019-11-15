Центризбирком Белоруссии не сообщает о серьёзных нарушениях при досрочном голосовании во время парламентской кампании. Зато наблюдатель от гражданской кампании «Право выбора» Юрий Ващинчук снял видео попытки вброса бюллетеней на избирательном участке № 37 в Бресте.

Публикация видео стала поводом для большого скандала, который осветили десятки белорусских изданий и сотни блогов. Личность пытавшейся вбросить бюллетени быстро установили, но отнюдь не правоохранители. Ею оказалась работница госучреждения «Детский сад — начальная школа № 1» Анастасия Куличкова.

Ващинчук утверждает, что заснял на видео пачку бумаг в руках Куличковой. По его словам, он наблюдал похожие ситуации, однако зафиксировать на телефон удалось только этот случай.

«Правозащитники за свободные выборы» опубликовали ряд материалов о фальсификациях и других нарушениях избирательного законодательства во время избирательной кампании. Следком Белоруссии и другие госорганы воздерживаются от комментариев.