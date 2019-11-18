Москва, , 14:52 — REGNUM В парламентских выборах в Белоруссии интриги никакой не было. Результат был известен заранее. Лукашенко в очередной раз продемонстрировал, что он полностью контролирует ситуацию в стране. Ему не нужны никакие политики, кроме него, заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, эксперт по белорусско-российским отношениям Дмитрий Болкунец, комментируя итоги парламентских выборов в Белоруссии.

«И это означает, что парламент по-прежнему не будет играть никакой роли в политической жизни Белоруссии. Парламент — это не место для дискуссий, для принятия каких-то важных решений, это декоративный орган в авторитарной системе, он служит «вишенкой на торте».

Белорусский президент понимает, что люди, которые туда попали, абсолютно лояльные ему, видно, что он не пропустил в парламент ни одного оппозиционного политика, даже близко не подпустил.

Лукашенко использовал технологии, которые ранее применялись. Это можно назвать генеральной репетицией его партии по сохранению власти на очередную пятилетку.

Он уже анонсировал свой поход на новый президентский срок на пять лет. Более того, Лукашенко даже заикнулся, что он не против попробовать свои силы в 2025 году, на седьмой, и даже на восьмой срок, по его словам, «пока пальцы не посинеют».

Хоть он и отрицает, что не будет до посинения находится у власти, тем не менее это означает, что он будут находится у власти до последнего момента. Пока у него будет возможность работать, он будет биться за власть», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября прошли выборы в Палату представителей национального собрания Белоруссии по мажоритарной системе. В списки избирателей были включены почти 7 млн человек.

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