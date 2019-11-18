Минск, , 13:25 — REGNUM Выборы в нижнюю палату белорусского парламента — Палату представителей Национального собрания — официально признаны состоявшимися. Об этом в ночь на 18 ноября заявила глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина.

По её данным, за пять дней досрочного голосования (12−16 ноября) на участки по всей Белоруссии пришли 35,77% избирателей. Именно эта цифра и стала поводом для рассуждений экспертов о механизмах фальсификаций и реальной явке избирателей.

Принуждение к досрочному голосованию («загоны» студентов и прочих на избирательные участки), по расчётам экспертов, позволило представить официальные данные о высокой явке. Даже если оперировать официальными данными (завышенными, по мнению независимых наблюдателей), то без «досрочников» явка составила около 40%.