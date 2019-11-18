Минск, , 13:08 — REGNUM Вчерашнее публичное заявление Александра Лукашенко «на хрена нужен такой союз» (Белоруссии и России) в тот же день стал мемом и поводом для рассмотрения местных проблем. Свою рефлексию на эту тему представил экономист Ярослав Романчук в опубликованной изданием «Белорусский партизан» статье «Политический перфоманс «Выборы в Палату».

Скандальное заявление Лукашенко сделал 17 ноября в Минске во время голосования за кандидатов в депутаты в нижнюю палату Национального собрания — Палату представителей. Верхняя палата (Совет Республики) напрямую не избирается, часть её «депутатов» назначает лично Лукашенко.

«Когда ты вступаешь в какое-то объединение, рассчитываешь, что с каждым месяцем, с каждым годом будет лучше. А что происходит у нас? Нам каждый год подсовывают новые условия. И в результате мы постоянно в экономике что-то теряем. Извините, на хрена нужен кому такой союз?» — процитировал Романчук руководителя постсоветской республики.

Экс-кандидат в президенты, известный в Белоруссии экономист и публицист в своей статье задался вопросами:

«Опускаясь ситуативно и единоразово до вокабуляра главы страны можно так подвести рождение ПП НС № 7:

На хрена А. Лукашенко настоящий парламент, если на него нет реального спроса ни у верхов, ни у низов, ни у Запада, ни у России?

На хрена А. Лукашенко конкуренты по политическому популизму, социализму и реализации схем распределения благ среди номенклатурно-силовых кланов, если у него здесь всё схвачено и работает?

На хрена А. Лукашенко думать про творческую, умную, честную молодёжь, если это долгосрочная стратегия развития страны, а он хронический тактик?

На хрена А. Лукашенко политические реформы, если его главный враг — экономика, а вот к экономическим реформам ПП НС как раз никакого отношения не имела и иметь не будет».

По мнению Романчука, «верхи могут» жёстко отвернуть головы повыворачивать руки — людей в форме для выполнения такого рода распоряжений хватает. Нет ни одного случая отказа выполнять такие приказы. Верхушка номенклатурно-силовой вертикали заодно с Лукашенко, у неё есть деньги, статус, прокуратура, суды и молчаливое одобрение миллионов белорусов.

Во-вторых, «низы ещё могут»: «Сквозь пальцы смотрят на широкомасштабный обман/махинации/манипуляции при проведении кампании «выборов», при подсчёте голосов. Члены избирательных комиссий — это ведь не марсиане или привезённые к нам для организации политических кампаний китайцы/арабы/кубинцы. Это наши соседи, одноклассники, родственники или члены рабочих коллективов. Круговая порука всех сцепила намертво».

В-третьих, конфликты в проектах «Союзное государство» и «ЕАЭС» — это одно, но важно другое:

«Если что-то и поменяется в отношении Москвы к Белоруссии, то это будет на президентских выборах. Раскрывать свои карты во время назначения членов бутафорского, ничтожного в политическом плане органа госуправления (это относится к ПП НС и не должно обижать отдельных членов его семи созывов) Кремль явно не собирался. Главное для него, безусловно, президентские «выборы», которые, скорее всего, состоятся в пик отпусков и летнего hakuta matata, в августе 2020 года», — считает экс-политик.

В-четвёртых, «Запад всё больше на стороне А. Лукашенко». Он отметил: «Realpolitik рулит. Про ценности демократии и свободы говорят между прочим, языком формальных деклараций, в кулуарах международных форумов и конференций, на закрытых дипломатических тусовках».

Западные политики «убеждены или делают вид, что Лукашенко не пускает Путина в Белоруссию, тем самым ограничивая маневры России в отношении Украины». Западные фонды неплохо и цинично зарабатывают на кредитовании такого политического режима.

В-пятых, прозападная оппозиция стара, разрозненна, деморализована и ленива. По мнению Романчука, политически кампании «чтобы поговорить с людьми», «чтобы заявить, что мы есть, и кто мы есть» — это никакая не альтернатива ежедневной, незаметной, часто неблагодарной работе в течение 4 — 5 лет между «выборами» — за сердца, души и мозги людей.

«Без революции идей, отношения, в первую очередь, к экономике, к собственности, земле, предпринимательству, без получения глубокого недоверия подавляющего большинства населения к белорусскому Левиафану, оппозиционность — это либо диссидентство, либо старые ненависти/обиды, либо просто коммерческое освоение крох ресурсов от сочувствующих с Запада некоторым личностям в белорусской политической оппозиции», — уверен Романчук.