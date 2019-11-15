Тбилиси, 15 ноября 2019, 13:27 — REGNUM Глава представительства Европейского Союза в Грузии Карл Харцель посетил 15 ноября офис правящей партии «Грузинская мечта». На встречах обсуждался провал законопроекта об избирательной реформе. Об этом сообщают грузинские СМИ.

Карл Харцель
Карл Харцель

Харцель провел встречи с председателем партии Бидзиной Иванишвили и председателем парламента Арчилом Талаквадзе.

«То, что произошло вчера вредит доверию между политическими партнерами, а также доверию со стороны широкой части общества, что само по себе увеличивает риски поляризации. Очень печально, что видны признаки этого», — заявил после встречи Харцель.

Председатель парламента Грузии заверил посла, что, хотя инициатива по пропорциональным выборам в 2020 году не получила достаточного количества голосов в парламенте, выборы 2020 года будут проведены по старой системе справедливо и демократически. Талаквадзе пообещал завершить реформу избирательного законодательства «в русле конструктивного и нормального политического диалога» и с учетом замечаний ОБСЕ.

Посол ЕС сообщил журналистам, что намерен 15 ноября провести дискуссии с разными сторонами и продолжить встречи с оппозицией.

«Это важно, чтобы отыскать выход из сложившейся ситуации», — заявил Харцель.

Напомним, парламент Грузии 14 ноября не принял конституционные поправки, предусматривающие переход на пропорциональную избирательную систему c 2020 года. Причиной провала законопроекта стала позиция мажоритарных депутатов правящей партии, многие из которых были его авторами.

После голосования уже больше десяти депутатов правящей партии объявили о решении оставить парламентское большинство.

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В центре Тбилиси начались акции протеста, организованные неправительственными организациями. К митингующим присоединились некоторые представители оппозиционных партий, простые граждане.

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Отмена введения пропорционального представительства также вызвала обеспокоенность западных партнеров Грузии. Свою позицию о необходимости избирательной реформы зафиксировало посольство США, представительство ЕС в Грузии и содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы.

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