Тбилиси, , 12:53 — REGNUM Фракция консерваторов, состоящая из шести депутатов, покинула парламентское большинство «Грузинской мечты». Об этом заявил 15 ноября на пресс-конференции вице-спикер парламента, член фракции Звиад Дзидзигури.

«Мои отношения с «Грузинской мечтой» завершились вчера, после того как 40 депутатов от большинства отказались поддержать поправки. Наша фракция покидает большинство», — заявил Дзидзигури.

Напомним, 14 ноября парламентское большинство покинули девять депутатов: вице-спикер Тамар Чугошвили, Тамар Хулордава, Ирина Пруидзе, Дмитрий Цкитишвили, Георгий Мосидзе, Заза Хуцишвили, София Кацарава, Георгий Бегадзе и Мариам Джаши.

Как сообщало ИА REGNUM, парламент Грузии 14 ноября провалил принятие избирательной реформы, согласно которой должен был произойти переход со смешанной системы выборов парламента к пропорциональной. Представители разных неправительственных организаций, оппозиционеры, их сторонники и простые граждане Грузии начали акции протеста в центре Тбилиси перед зданием парламента. Лидеры всех оппозиционных сил провели консультации и выразили единое требование: назначение внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе и назначение переходного правительства.