Тбилиси, , 12:42 — REGNUM Бывшая правящая партия «Единое национальное движение» заявила, что митинг оппозиции, назначенный, на 17 ноября станет «всеобщим народным сбором, который в кратчайшие сроки завершит власть» основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. Об этом партия сообщила в заявлении, опубликованном на странице в Facebook.

«Олигарх Бидзина Иванишвили еще раз растоптал репутацию страны и достоинство граждан Грузии. Именно поэтому «Единое национальное движение» объединилась со всеми политическими партиями и гражданским обществом против преступного правления Иванишвили»

Партия «Единое национальное движение» представила свои требования, согласно которым, во-первых, Иванишвили должен быть немедленно отстранен от власти и «его оккупационный режим, который сам себя называет правительством, должен уйти в отставку, а коррумпированный ЦИК (Центральная избирательная комиссия) должна сменить избирательная комиссия, укомплектованная политическими партиями и гражданским обществом». Во-вторых, в Грузии должны пройти «досрочные парламентские выборы в условиях временного правительства и непредвзятой избирательной администрации».

Напомним, 14 ноября парламент Грузии не принял конституционные поправки, предусматривающие переход на пропорциональную избирательную систему c 2020 года. Неожиданно за реформу не проголосовали мажоритарные депутаты правящей партии, многие из которых были авторами законопроекта. Оппозиция назвала происходящее спектаклем Иванишвили и заявила о своих масштабных планах. Центр Тбилиси блокирован протестующими.

Проведение парламентских выборов 2020 года по пропорциональной системе и при нулевом проходном барьере было требованием многотысячных акций в Тбилиси в июне после визита в Грузию российского депутата Сергея Гаврилова. Тогда правящая партия «Грузинская мечта» инициировала отказ от мажоритарной системы и проведение следующих парламентских выборов полностью по пропорциональной системе.