Москва, , 09:14 — REGNUM Никаких перемен в сотрудничестве России с Ираном по перепрофилированию предприятия в Фордо в связи с последними заявлениями Тегерана нет. Москва продолжит идти намеченным курсом. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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«По Фордо дискуссии продолжаются в разных форматах, — приводит ТАСС слова дипломата. — Мы в контакте с иранцами — как по линии дипломатических ведомств, так и по линии Росатома».

Замглавы российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что «никаких перемен» в связи со сделанными Ираном объявлениями нет. При этом тревогу вызывает использование «противниками Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе» действий Тегерана относительно Фордо в качестве повода «пустить под откос наше сотрудничество по этому проекту», добавил Рябков.

«Мы полны решимости идти намеченным курсом, невзирая ни на какие посягательства извне», — заключил дипломат.

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Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября власти Ирана объявили о возобновлении работы завода по обогащению урана в Фордо в рамках поэтапного отказа от своих международных обязательств по ядерной программе из-за одностороннего выхода США из соглашения. На следующий день в Тегеране сообщили о получении первой партии обогащённого урана. Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердили возобновление активности по обогащению урана на объекте Фордо.

Напомним, в мае 2018 года власти США вышли из ядерной сделки с Ираном и стали вводить санкции в отношении арабской республики. Тегеран в ответ начал поэтапно отказываться от ядерных ограничений. 5 ноября в Тегеране заявили об очередном сокращении обязательств по ядерной сделке.

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