Москва, , 15:14 — REGNUM Официальный Тегеран не стал бы делать шаги по приостановке своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД — ядерная сделка), если этот план бы не подрывал официальный Вашингтон. Об этом 8 ноября на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Стартовала подача газа на центрифужные объекты в Фордо. Этого бы не произошло, если бы США нашли в себе силы перестать подрывать Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД) и резолюцию СБ ООН 2231, а европейские участники договоренности — выполнили свои обещания», — сказала Захарова.

Также она подчеркнула, что раз Тегеран дальше вынужден продолжать вести приостановку своих обязательств, означает, что проблемы, из-за которых это произошло, не решены.

Кроме этого, Мария Захарова напомнила, что Россия на протяжении долгого времени обращалась и обращается к партнерам по СВПД с призывами мобилизоваться, чтобы сообща справляться с вызовами, осложняющими реализацию данной договоренности.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор департамента по вопросам разоружения МИД Австрии Томаш Хайноци на московской конференции по нераспространению заявил, что Вена готова к предоставлению площадки для проведения переговоров по ядерной программе Ирана и по СВПД.