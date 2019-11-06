Тегеран, , 12:22 — REGNUM К фактическому исполнению четвертого этапа сокращения своих обязательств по ядерной сделке приступил Иран 6 ноября на заводе по обогащению урана Фордо. Об этом сообщает агентство IRNA.

По данным журналистов агентства, в присутствии экспертов МАГАТЭ в центрифуги была запущена подача газа.

В агентстве отмечают, что это было сделано по поручению президента Ирана Хасана Рухани. Сообщается, что он 5 ноября заявил также, что данный шаг, как и предшествующие ему, является обратимым, если партнеры ядерной сделки начнут исполнять свои обязательства.

Как сообщало ИА REGNUM, после выхода США из ядерной сделки и возобновления в отношении Исламской Республики санкций Рухани объявил о поэтапном отказе от своих обязательств.

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