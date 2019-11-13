Москва, , 18:10 — REGNUM Слушания об импичменте американскому президенту Дональду Трампу в Конгрессе не являются проблематикой Кремля, сообщил 13 ноября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков «Это абсолютно не наше дело».

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Напомним, в Соединённых Штатах продолжается бурное обсуждение вопроса об импичменту Трампу в связи с делом о «давлении на Зеленского».

13 ноября в Конгрессе стартуют публичные слушания, в ходе которых будет заслушан Билл Тейлор, временный поверенный в делах Соединённых Штатов на Украине. Также выступит представить Госдепа Джордж Кент.

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