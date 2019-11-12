Вашингтон, , 03:16 — REGNUM Президент США Дональд Трамп намерен опубликовать стенограмму своей апрельской беседы по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом американский лидер заявил на своей странице в Twitter.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский President.gov.ua

«Для того, чтобы оставаться самым прозрачным президентом в истории, я опубликую на этой неделе стенограмму первой, а значит самой важной, телефонной беседы с президентом Украины. Я уверен, вам покажется это мучительным», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, июльский телефонный разговор президента США Дональда Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским вызвал крупный скандал в Соединенных Штатах, который привел к началу процедуры импичмента американского президента. Утверждается, что в ходе разговора Трамп давил на украинского коллегу с целью инициировать расследование деятельности экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера на Украине.

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