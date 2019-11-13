Вашингтон, , 07:51 — REGNUM В министерстве юстиции США подготовлен доклад о начале слежки Федерального бюро расследований (ФБР) за президентом Дональдом Трампом в 2016 году, то есть во время его участия в предвыборной гонке. Об этом 12 ноября объявил генеральный инспектор министерства Майкл Хоровитц, пишет газета The Washington Post.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

В документе, по свидетельствам соратников Трампа по Республиканской партии, содержится резкая критика шагов прежнего руководства минюста США и входящего в его структуру ФБР, которые были причастны к прослушке избирательного штаба.

Напомним, после избрания на пост президента Трамп заявлял, что его телефоны прослушивались, а организатором этих действий был бывший президент США Барак Обама. Как отметил Хоровитц, подготовленный доклад будет опубликован в ближайшее время.

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