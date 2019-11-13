Бишкек, , 15:55 — REGNUM Жители приграничных сел на юге Киргизии недовольны тем, что киргизстанские власти постоянно идут на уступки Таджикистану при урегулировании конфликтных ситуаций на спорных участках киргизско-таджикской границы. Об этом сегодня, 13 ноября, на пресс-конференции заявили депутаты сельсоветов Баткенской области, передает «24.kg».

По словам депутата Кулундинского сельсовета Шайырбека Орозалиева, Таджикистан постепенно забирает себе территории, принадлежащие Киргизии, но киргизстанское правительство бездействует.

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В качестве примера он привел ситуацию, когда после конфликта в селе Максат таджикистанцы получили доступ к расположенной в Киргизии приграничной местности «Футбольное поле», на которую жители соседней страны давно претендуют.

Также депутат отметил, что по требованию таджикских властей киргизские пограничники убрали наблюдательную вышку на погранзаставе в Баткенской области. А ранее таджики самовольно сняли вывеску таможенного поста «Лейлек»

»Несмотря на это, наши государственные органы продолжают молчать», — возмутился Шайырбек Орозалиев.

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