Бишкек, , 17:48 — REGNUM Граждане Таджикистана продолжают захватывать приграничные территории Киргизии, используя их сельхозработ и выстраивая на них свои дома. Об этом заявил депутат Кулундинского сельсовета Шайырбек Орозалиев, пишет «24.kg».

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По словам народного избранника, только в одном из населенных пунктов таджикистанцы незаконно завладели 37 гектарами киргизстанской земли и уже выстроили там свои жилища.

«В селе Максат гражданин Таджикистана, который незаконно построил дом на территории Киргизии, начал огораживать ее впритык к главной трассе. Кто даст гарантию, что они завтра не заявят, что половина дороги принадлежит им? Ведь в селе Арка уже такая ситуация», — посетовал он.

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