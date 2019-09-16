Бишкек, , 21:30 — REGNUM Министр иностранных дел Киргизии Чингиз Айдарбеков обсудил по телефону со своим таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином вооруженный инцидент, произошедший сегодня, 16 сентября, на киргизско-таджикской границе. Об этом сообщает пресс-служба МИД Киргизии.

Глава киргизского внешнеполитического ведомства отметил, что таджикские пограничники первыми устроили стрельбу и, вопреки ранее достигнутым договоренностям, обстреляли территорию Киргизии из минометов.

Айдарбеков подчеркнул неприемлемость применения таджикскими пограничниками огнестрельного оружия против киргизстанских пограничных постов «Максат» и «Сай» и жителей села Максат Баткенской области Киргизии.