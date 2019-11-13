Вена, , 14:45 — REGNUM «Белоруссия — это центр Европы, это европейская страна, и ее политика направлена на исключительно мирные, дружественные, взаимовыгодные отношения не только с соседями, но и с нашими давними, проверенными друзьями, каковой является ваша прекрасная и богатая страна», — заявил 12 ноября в Вене Александр Лукашенко во время переговоров с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.

Встреча прошла в узком и расширенном форматах, сообщает пресс-служба президента Белоруссии. После этого Лукашенко ответил на вопросы журналистов.

«Мы абсолютно открытая страна. Смею заверить, больше, чем вы», — заверил белорусский лидер.

Он прокомментировал обвинения в авторитарном и даже тоталитарном стиле правления, признав отличие белорусских реалий от австрийских. «И, если бы вы меня спросили, а на данном этапе развития Белоруссии что лучше, мы бы с вами не нашли общего понимания», — сказал он.

Лукашенко выразил непонимание, что имеется в виду, когда задаётся вопрос о соблюдения прав человека в Белоруссии: «Что вам не нравится в Белоруссии в плане прав человека? Есть право на жизнь. Это главное право». Среди других прав человека он назвал право на работу, право на выезд из страны, а также права на образование и медицинскую помощь.

«Я хотел бы, чтобы вы назвали хотя бы одну страну в Евросоюзе, которая смогла бы похвастаться этими достижениями, — сказал Лукашенко, отвечая на вопрос журналиста. — Я могу перечислять многое. Но когда журналист мне задает вопрос по некоторым правам человека, я сразу в его глазах читаю один немой вопрос: СМИ и прочее… Вы когда-нибудь слышали, что в Белоруссии запретили интернет? Наверное, эти упреки уже давно канули в Лету. Ушли в небытие. Сегодня невозможно что-то запретить, особенно в СМИ».

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Говоря о свободе информации, Лукашенко предложил почитать ужасные публикации про него как «авторитарного лидера». Он подчеркнул: вопрос австрийского журналиста на тему прав человека традиционный, но абсолютно ничего не имеет общего с действительностью в Белоруссии.

«Наша страна в годы последней войны была стерта с лица земли. И если бы мы не мобилизовались, не выстроили вот эту авторитарную, как вы сказали, власть, мы бы сегодня не имели суверенной и независимой Белоруссии», — заверил австрийскую прессу Лукашенко.

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«Мы сегодня зажаты, как в тисках, между Востоком и Западом. И нам порой бывает очень непросто. А вы в свое время (такие демократичные) закрыли для нас Европу и хотели, чтобы мы выжили. И для того, чтобы выжить, мы использовали разные методы. Но никто не скажет, что они не были демократичны, что они были во вред нашему народу», — сообщил белорусский лидер.