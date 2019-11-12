Москва, , 12:44 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин никогда не отказывался от встреч с украинским лидером Владимиром Зеленским, однако считает, что «встреча ради встречи принесёт мало пользы». Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«Она (встреча — прим. ИА REGNUM) должна быть хорошо подготовлена», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что в настоящее время Москва сосредоточена на вопросах, связанных с подготовкой саммита «нормандской четвёрки».

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Как сообщало ИА REGNUM, провести переговоры глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Казахстане предложил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев По его словам, украинский лидер уже согласился на встречу на «нейтральной площадке».

Украинский политолог Руслан Бортник считает, что для Зеленского эта встреча может стать хорошим шансом продемонстрировать свою эффективность в мирных переговорах и стремление к миру, а для Путина — ещё одна возможность реализовать свою стратегию в отношении Украины.

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