Киев, , 10:44 — REGNUM Инициатива проведения встречи между президентом России Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским при посредничестве экс-президента Казахстана Назарбаева возникла «не на пустом месте», заявил 12 ноября украинский политолог Руслан Бортник.

Эксперт напомнил, что Казахстан на протяжении многих лет последовательно пытается стать переговорной площадкой между Украиной и Россией, по сути «перехватить» переговорные инициативы у Белоруссии. Также он обращает внимание, что прямая встреча между Путиным и Зеленским выглядит серьезной альтернативой на случай провала организации встречи «нормандской четверки».

«К тому же провести прямые переговоры намного проще. Ведь прямая встреча президентов не требует выполнения каких-либо предварительных условий — то ли развода сил в Донбассе или согласования предварительного документа по Минским соглашениям. Эта встреча может положить начало новому формату переговоров», — подчеркнул Бортник.

Он предполагает, что прямая встреча между Путиным и Зеленским может пройти, когда станет известно, что встреча «нормандской четверки» по тем или иным причинам срывается.

«Для Зеленского эта встреча — хороший шанс продемонстрировать свою эффективность в мирных переговорах и стремление к миру, а для Путина — еще одна возможность реализовать свою стратегию в отношении Украины. Вероятные сроки проведения встречи — декабрь — февраль», — резюмировал украинский политолог.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня Назарбаев сообщил, что украинский лидер уже дал свое согласие на встречу «тет-а-тет», об этом уведомлен и президент России. Если необходима нейтральная площадка, ей может стать Казахстан, добавил политик. Итогом переговоров, как считает Назарбаев, может стать нормализация отношений двух стран.