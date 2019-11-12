Нур-Султан, , 09:38 — REGNUM Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский должны встретиться с глазу на глаз, например, в Казахстане. Об этом этом заявил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, передает 12 ноября агентство Tengrinews.

По словам Назарбаева, украинский лидер уже дал свое согласие на встречу тет-а-тет, об этом уведомлен президент России. Если необходима нейтральная площадка, ей может стать Казахстан, добавил он.

Политик подчеркнул, что отдельная личная встреча Путина и Зеленского нужна для урегулирования ситуации в отношениях двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября Путин и Назарбаев провели телефонную беседу, в которой затронули ряд международных вопросов. В их числе была и ситуация на Украине.

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