Ла-Пас, , 18:46 — REGNUM Об отставке главы полиции Боливии Юри Кальдерона сообщили боливийские правоохранители, 11 ноября пишет El Deber.

Напомним, 20 ноября боливийский президент Эво Моралес ушёл в отставку на фоне протестов оппозиции. Государством пока руководит второй зампредседателя сената Жанин Аньес — представитель оппозиционной партии «Демократического единства».

Свои посты также покинули спикер боливийского Сената Адриана Сальватьерра, глава Палаты депутатов Виктор Борда и вице-президент страны Альваро Гарсиа Линера.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кальдерон 11 ноября опроверг слухи об аресте Моралеса и министров.

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