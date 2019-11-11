Ла-Пас, , 12:04 — REGNUM Генерал-майор полиции Боливии Юрий Кальдерон заявил, что нет никакого ордера на арест Эво Моралеса, под давлением правой оппозиции и военных вынужденного уйти с поста президента страны. Об этом сообщает мексиканское агентство La Jornada.

«Я хочу, чтобы жители Боливии знали: нет никакого ордера на арест государственных чиновников, как Эво Моралес или министры из его правительства», — заявил на телевидении Кальдерон.

Слова Кальдерона расходятся с информацией, опубликованной одним из лидеров боливийской оппозиции Луисом Камачо. Последний написал на своей странице в Twitter: «Есть! Орден на арест Эво Моралеса! Полиция и военные уже разыскивают его в Чапаре».

Сам Моралес ранее написал в Twitter, что полиция публично заявила о наличии у неё инструкции по задержанию политика, которое тот назвал незаконным.