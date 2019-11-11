Вашингтон, , 17:55 — REGNUM Государственный департамент США призвал все заинтересованные стороны «обеспечить сохранение демократии и конституционного порядка» в Боливии после отставки президента страны Эво Моралеса, 11 ноября передает агентство Reuters.

«Крайне важно, чтобы в ходе переходного периода гражданское руководство сохраняло контроль в соответствии с конституцией» , — заявил журналистам представитель Госдепа США.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку, его примеру последовало все политическое руководство страны и спикеры обеих палат парламента.

Читайте также: Сенат Боливии намерен разобраться, кто теперь главный в стране