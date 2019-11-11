Москва, , 17:55 — REGNUM Законопроект, уточняющий механизм расселения ветхого и аварийного жилья, Госдума обсудит в первом чтении на заседании в четверг, 14 ноября. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября. об этом сообщил журналистам первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Документ был внесен правительством РФ в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и предполагает внесение поправок в Жилищный кодекс и федеральный закон о Фонде содействия реформированию ЖКХ. Расселение аварийного жилфонда — одна из основных задач нацпроекта.

Помимо подпрограммы для домов с высокой степенью износа, предлагается конкретизация критериев и порядка признания зданий аварийными. Кроме того, по инициативе правительства, региональные власти могут наделить правом устанавливать меры дополнительной поддержки для переселенцев

Инициативой предлагается «создание специализированного (маневренного) жилищного фонда и жилищного фонда социального использования, предоставление которого возможно на условиях найма с установлением экономически обоснованной платы за наем, которая позволит в долгосрочной перспективе возместить затраты на создание такого жилья».

Законопроект уточняет правила выплаты компенсации, делает шаг к учету в ней и участка земли.

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«Данный законопроект несколько раз перерабатывался, туда были внесены новые, с нашей точки зрения, важные нормы о том, что одним из условий предоставления из фонда соответствующих средств региона является то, что участок от сносимого аварийного жилья может предоставляться только под застройку жилищную или под строительство социальной инфраструктуры», — отметил Исаев, уточнив, что это становится условием.

Кроме того, поправками расширяется возможность направлений финансовой поддержки из средств фонда на частичное погашение ипотеки, на строительство жилья, в котором временно могут проживать лица, чьи дома признаны аварийными, на строительство социальной инфраструктуры.

«Вместе с тем у коллег-депутатов есть очень серьезные вопросы и ко второму чтению предстоит большая работа над этим большим и важным законопроектом», — указал он.

Что планируется поменять

Одновременно при обсуждении законопроекта в первом чтении предполагается принять постановление, где планируется зафиксировать основные направления работы над инициативой ко второму чтению, сообщила депутат Госдумы Наталья Костенко («Единая Россия»). В частности, отмечает она, необходимо восстановить право граждан на равноценное возмещение и исключить возможность предоставления различных прав гражданам в зависимости от имущественного положения и момента и способа получения прав собственности на жилое помещение, признанное аварийным.

«Кроме того, необходимо ознакомиться с проектом постановления правительства РФ до принятия законопроекта. Представляется логичным разработать формулу расчета стоимости не для региона, а по муниципалитетам», — сказала депутат.

Она также обеспокоена тем, что законопроект допускает возможность расселения граждан не в полноценное жилье, предоставленное на праве собственности, а в так называемый маневренный фонд — сроком до двух лет.

«Предлагается запретить или закрепить исчерпывающий перечень случаев, при которых невозможно расселять граждан в жилые помещения маневренного фонда. Кроме того, предлагается исключить из законопроекта возможность использовать средства фонда на приобретение жилых помещений для последующего использования в качестве маневренного фонда, так как представляется неправильным вместо расселения граждан приобретать для муниципалитетов жилье маневренного фонда на средства федерального бюджета», — также отметила Костенко.

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Бараки

Костенко указала и на то, что законопроект не решает проблемы расселения домов блокированной застройки. Граждане могут расселяться из аварийного жилья не только в многоквартирные дома, но и в дома блокированной застройки (то есть в дома, которые состоят из нескольких квартир/блоков с общими стенами, но не являются многоквартирными). При этом сами дома такой блокированной застройки не могут включаться в программу расселения аварийного жилья.

«Необходимо включить жилье блокированной застройки в программу расселения — законопроект в этой части ничего не меняет», — отметила парламентарий.

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