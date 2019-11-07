Москва, , 18:06 — REGNUM Минстрой разработал законопроект, который направлен в том числе на то, чтобы ввести целевое назначение использования земли, которая освободилась после снова аварийного жилья. Об этом заявила замминистра строительства и ЖКХ Татьяна Костарева в ходе парламентских слушаний на тему новых механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда в Госдуме, передает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября.

«Мы очень внимательно анализировали ситуацию с тем, как в дальнейшем используется те земельные участки, которые у нас освобождаются после сноса аварийного многоквартирного дома, расселенного с участием федеральных средств. И предлагаем в качестве новации предусмотреть в законе целевое назначение дальнейшего использования данного земельного участка», — заявила Костарева.

При этом Минстрой также уточняет, что под целевым назначением понимает конкретный список объектов, которые можно строить на освободившейся земле и как можно использовать территорию.

«В части строительства — это должны быть объекты социальной направленности и социальной инфраструктуры. Это может быть жилье, которое строится с участием средств бюджета. И на таких территориях могут размещаться общественные пространства», — отметила Костарева.

За счет таких нововведений Минстрой надеется ликвидировать коррупционную составляющую механизма переселения граждан из аварийного жилья и сделать систему прозрачной.

«На наш взгляд, это предложение направлено на исключение какой-либо мотивации признавать неаварийным дом аварийным в целях освобождения привлекательного земельного участка», — заявила Костарева.