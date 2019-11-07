Москва, , 18:47 — REGNUM Законопроект о расселении ветхого жилья не предусматривает изменения платы за капитальный ремонт. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября, об этом заявила замглавы Минстроя Татьяна Костарева в ходе пленарного заседания Госдумы.

«Законопроект ни коим образом не влечет каких-либо изменений в программах капитального ремонта. Он не влечет, не создает никаких предпосылок для того, чтобы каким-то образом изменились существующие правоотношения между гражданами и государством: ни в части увеличения платы за капремонт, ни в части ничего иного. Законопроект подобных норм не содержит», — заявила замглавы Минстроя.

Так она ответила на вопрос главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова (ЛДПР), который выразил обеспокоенность тем, что сообщения ряда СМИ влекут рост социальной напряженности.

О возможном появлении отдельной подпрограммы капитального ремонта для изношенных более чем на 70% зданий стало известно 7 ноября.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кремле не обсуждали идею ремонта ветхих домов за счет жителей