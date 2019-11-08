Вена, , 13:27 — REGNUM Новую дату начала развода сил конфликтующих сторон назвал спецпредставитель председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Мартин Сайдик. Его сообщение распространила пресс-служба ОБСЕ.

«Разведение сил и средств начнётся в субботу, 9 ноября 2019 года, в 12:00 по киевскому времени (13:00 мск)», — говорится в заявлении Сайдика.

Напомним, до этого разведение войск в Петровском было запланировано на 5 ноября. Оно было сорвано по вине украинской стороны, которая отказалась покидать район.

Ранее о готовности к разведению на 9 ноября заявил глава ДНР Денис Пушилин, а потом подобное заявление сделал командующий силовой операцией ВСУ в Донбассе Владимир Кравченко.