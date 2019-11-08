Киев, , 10:44 — REGNUM Киев готов приступить к процессу разведения сил и средств в районе населённого пункта Петровское в Донбассе. Об этом 8 ноября заявил на брифинге командующий силовой операцией Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе Владимир Кравченко.

«Семидневный режим тишины в Петровском соблюден. Сегодня в 12:00 мы запустим белую ракету, что будет сигналом для противника о нашей готовности к разведению», — рассказал Кравченко.

Также он отметил, что практические мероприятия по разведению сил и средств в районе Петровского будут проводиться в течение трех дней.

Отметим, ранее в Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщили, что ВСУ обстреляли участок разведения сил у Петровского в Донбассе.