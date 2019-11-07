Донецк, , 20:56 — REGNUM Власти Донецкой Народной Республики готовы 9 ноября возобновить процесс разведения сил в районе села Петровское. Об этом говорится в распространённом заявлени главы ДНР Дениса Пушилина.

Как сообщается, уведомление о готовности подразделений Народной милиции ДНР приступить к началу устранения нарушений на участке разведения сил и средств «Петровское Богдановка» сегодня было передано Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

«Несмотря на все устроенные украинской стороной провокации, ожидаем, что в этот раз при активной позиции посредников — СММ ОБСЕ — Киев проявит здравый смысл и согласованно, синхронно и зеркально приступит к выполнению своих обязательств», — заявляет Пушилин.

Напомним, предыдущая попытка возобновить разведение сил в районе Петровского была предпринята 5 ноября, но была сорвана украинской стороной.

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