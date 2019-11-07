Тель-Авив, Израиль, , 09:51 — REGNUM Встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с государственным секретарём США Майком Помпео в Нагое в Японии пока не планируется. Об этом сегодня, 7 ноября, в ходе рабочей поездки в Израиль заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«По состоянию на данный момент актуальных планов нет такого рода», — пояснил дипломат, при этом не исключив возможности такой встречи.

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«Если руководители внешнеполитических ведомств окажутся на одном мероприятии, соответствующая возможность появится и будет реализована», — подчеркнул Рябков.

Напомним, 22−23 ноября в японском городе Нагое состоится встреча глав министерств иностранных дел стран G20.

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Как сообщало ИА REGNUM, предыдущая встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео состоялась в конце сентября 2019 года «на полях» 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Она продлилась меньше часа и проходила в закрытом для прессы режиме. В октябре Лавров провёл телефонные переговоры со своим американским коллегой, в ходе которых обсуждалась обстановка в Сирии.