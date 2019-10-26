Москва, , 19:01 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры со своим американским коллегой Майком Помпео, об этом 26 октября сообщается на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Обсуждалась обстановка в Сирии. С российской стороны акцентировалась необходимость воздерживаться от шагов, подрывающих суверенитет и территориальную целостность этой страны», — говорится в заявлении.

Также стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, в частности, речь шла о двусторонних отношениях, в контексте турецкой агрессии на севере Сирии.

Напомним, военный конфликт Турции с сирийскими курдами был прекращен после встречи президентов Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Стороны заключили соглашение, удовлетворяющее все стороны конфликта.

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