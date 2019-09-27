Москва, , 20:38 — REGNUM Действия Вашингтона с невыдачей виз членам российской делегации на Генассамблею ООН являются неприемлемыми, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой Госдепа США Майком Помпео.

МИД Дарья Антонова © ИА REGNUM

Об этом МИД РФ заявил в сообщении, опубликованном по итогам встречи Лаврова и Помпео.

«Обращено внимание на неприемлемость американских действий по отказу российским представителям в визах на многосторонние мероприятия в рамках ООН, а также для двустороннего диалога», — указано в тексте сообщения МИД РФ.

Кроме того, российский министр иностранных дел отметил тщетность санкционного давления на Россию и подчеркнул, что такие действия угрожают глобальной безопасности и ограничивают возможности двустороннего взаимодействия.

Сергей Лавров подчеркнул, что диалог с США возможен «в самых разных областях, однако конструктивное сотрудничество возможно только на основе уважения интересов друг друга».

Как сообщало ИА REGNUM, встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео продолжалась 48 минут и проходила в закрытом для прессы режиме.

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