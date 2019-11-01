Вашингтон, , 13:47 — REGNUM Проведение очередного раунда белорусско-американского диалога по правам человека состоялось во время проходящего 29 октября — 1 ноября визита в Вашингтон замминистра иностранных дел Белоруссии Олега Кравченко. Об этом сегодня, 1 ноября проинформировала пресс-служба МИД постсоветской республики.

Права человека с белорусским дипломатом обсуждали помощник Государственного секретаря по вопросам демократии, прав человека и трудовых отношений Роберт Дестро, а также представители Госдепартамента и правительственных учреждений. Об итогах обсуждения прав человека в Белоруссии в официальном сообщении не говорится.

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Однако упомянуто о других встречах посланника официального Минска: «В ходе визита О. Кравченко провел встречи с исполняющим обязанности помощника Государственного секретаря США по европейским и евразийским делам Филипом Рикером и председателем подкомитета по делам Европы и Евразии комитета Палаты представителей Конгресса США по международным делам Биллом Китингом. Стороны обсудили вопросы развития белорусско-американского сотрудничества и региональную ситуацию».

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Перспективы сотрудничества Минска и Вашингтона обсуждались в ходе переговоров Олега Кравченко с председателем Комиссии США по сохранению американского наследия за рубежом Полом Пекером, а также с президентом Американской ассоциации делового сотрудничества со странами Центральной Европы Эриком Стюартом.

Сообщается о состоявшихся встречах замглавы МИД Белоруссии с неназванными «представителями аналитического сообщества». На 1 ноября запланированы переговоры Кравченко с зампомощника госсекретаря США Джорджем Кентом.

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