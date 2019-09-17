Минск, , 18:31 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что США «могли бы поспособствовать» урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом он заявил 17 сентября на встрече с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хейлом, прибывшим с визитом в Минск.

«Что касается проблем Европы, и особенно Восточной Европы, в частности Украины, я абсолютно убеждён на сегодняшний день, что без участия США этот конфликт урегулировать не получится», — приводит слова Лукашенко госинформагентство БелТА.

Белорусский лидер добавил, что в ситуации, когда что-то не получается у переговорщиков, необходимо подключать новые силы, которые привнесут новые идеи — такова, по его словам, «азбука дипломатии».

Как передавало ИА REGNUM, Минск в последнее время предпринимает активные усилия по налаживанию контактов с Вашингтоном. В конце августа Белоруссию посещал Джон Болтон, ещё занимавший на тот момент должность советника президента США по национальной безопасности. Теперь же в Минск прибыл заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл. В программе его визита — встречи с Александром Лукашенко и главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем, а среди анонсированных тем переговоров значится региональная безопасность.

Идя на контакты с «режимом Лукашенко», американская сторона продолжает применять к руководству и государственным предприятиям республики целый комплекс санкций. Белый дом также не признал свободными и демократическими ни одни белорусские выборы за последние два десятилетия.

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