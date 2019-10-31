Ашхабад, , 14:25 — REGNUM Всемирный банк планирует обсудить с представителями властей Туркмении вопрос организации поставок туркменского природного газа в страны Европейского союза. Об этом на конференции «Нефть и газ Туркмении — 2019» заявил эксперт по нефти и газу Всемирного банка Александр Хуурдеман, передает «Кабар».

По его словам, Туркмения обладает огромными запасами природного газа, занимая по этому показателю четвертое место в мире. Основным потребителем туркменского голубого топлива по-прежнему остается Китай.

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Хуурдеман отметил, что туркменские и европейские чиновники регулярно обсуждают вопросы, касающиеся возможности наладить поставки туркменского газа в страны Евросоюза, но такие переговоры ни к чему не приводят.

Также эксперт Всемирного банка подчеркнул, что их планы становятся более реалистичными в связи с подписанием Конвенции по правовому статусу Каспия и возможным завершением в 2020 году работ по строительству Южного газового коридора.

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