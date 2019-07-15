Ашхабад, , 18:34 — REGNUM

Представители Европейского союза и властей Туркмении ведут переговоры о рамочном соглашении, касающемся организации поставок туркменского природного газа в страны ЕС. Об этом заявил временный поверенный представительства Евросоюза в Туркмении Любомир Фреборт, пишет «Прайм».

По словам дипломата, европейских инвесторов также интересует газотранспортная сфера Туркмении — с точки зрения укрепления энергетической безопасности Европейского союза.

Читайте также: Дональд Трамп: «США надеются, что Туркмения наладит поставки газа на Запад»

«ЕС остается одним из главных торговых партнеров Туркмении. Но есть больше пространства для увеличения торгового обмена, который составил около €700 млн (49,7 млрд рублей) в 2018 году», — добавил он.

Также Фреборт отметил, что в течение 2019 года европейские чиновники намерены открыть в Ашхабаде полноценное представительство Евросоюза, демонстрируя тем самым интерес к укреплению сотрудничества с властями Туркмении.

ИА REGNUM напоминает, что высокопоставленные европейские чиновники регулярно наносят визиты в Туркмению, с руководством которой ведет переговоры об организации поставок туркменского природного газа в страны Европейского союза в обход России.

Особые надежды они возлагают на проект Транскаспийского газопровода, который Туркмения и политически ангажированные участники Евросоюза хотят проложить по дну Каспийского моря.

Читайте также: Газ из Туркмении и Ирака в Европу могут пустить по Южному газовому коридору