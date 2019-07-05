Ашхабад, , 15:31 — REGNUM

Россия по-прежнему выступает против строительства Транскаспийского газопровода из Туркмении в Азербайджан, поскольку реализация этого проекта крайне негативно повлияет на экологию Каспийского моря. Об этом заявил посол России в Баку Михаил Бочарников, пишет «Caspian Energy».

По словам российского дипломата, позиция России по этому вопросу остается неизменной.

Читайте также: Туркмения по-прежнему надеется начать поставки газа в Евросоюз через Каспий

«Прежде всего, мы должны руководствоваться требованиями взятых на себя обязательств по международным соглашениям в сфере защиты и охраны окружающей среды, а также пониманием того, что гипотетические и далеко не очевидные выгоды отдельных «экономоператоров» не должны превалировать над долгосрочными интересами населения прикаспийских государств и перспективами сохранения экосистемы водоема», — отметил он.

При этом посол Михаил Бочарников подчеркнул, что «подписание правовых документов в данной сфере свидетельствует о том, что это общее мнение государств Каспийского региона».

ИА REGNUM напоминает, что чиновники Евросоюза регулярно посещают Туркмению, с властями которой ведут переговоры о налаживании поставок туркменского природного газа в страны Западной Европы в обход России.

Особые надежды они возлагают на проект Транскаспийского газопровода, который Туркмения и ряд членов Евросоюза мечтают проложить по дну Каспийского моря.

Читайте также: Дональд Трамп: «США надеются, что Туркмения наладит поставки газа на Запад»